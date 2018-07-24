Число жертв пожаров в Греции достигло 50

В результате пожаров в Греции погибли по меньшей мере пятьдесят человек. Наиболее сложное положение — в Аттике.

Как пишет Euronews, глава кабинета министров Алексис Ципрас прервал зарубежный визит.

«Это очень сложное время для Аттики, это очень трудная ночь для всей Греции. Сейчас с огнем сражаются более 600 мужчин и женщин, свыше 300 пожарных машин посланы на места стихийного бедствия. Не удается взять под контроль пока четыре мощных очага пожара», — заявил он журналистам.

Греция обратилась за экстренной помощью к ЕС, сообщив, что пострадал жилищный фонд и инфраструктура региона. Нынешние пожары в Греции стали самым крупным бедствием такого рода за последние десять лет, причина — многомесячное отсутствие осадков в Аттике. Что стало непосредственной причиной пожара, должно установить следствие.