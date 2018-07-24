Число жертв пожаров в Греции достигло 50

В результате пожаров в Греции погибли по меньшей мере пятьдесят человек. Наиболее сложное положение — в Аттике.
Как пишет Euronews, глава кабинета министров Алексис Ципрас прервал зарубежный визит.
Греция обратилась за экстренной помощью к ЕС, сообщив, что пострадал жилищный фонд и инфраструктура региона. Нынешние пожары в Греции стали самым крупным бедствием такого рода за последние десять лет, причина — многомесячное отсутствие осадков в Аттике. Что стало непосредственной причиной пожара, должно установить следствие.