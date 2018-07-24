Белый дом рассказал о конкретной договоренности на встрече Трампа и Путина

Единственной конкретной договоренностью, достигнутой на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стало продолжение межгосударственных контактов по линии национальной безопасности.Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передают «Ведомости». Со стороны США за эти контакты отвечает советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«Могу вам сказать, что Болтон планирует провести встречу — последующую встречу со своим коллегой из России в следующем месяце, помимо встреч с другими европейскими союзниками для дальнейшего обсуждения», — уточнила Сандерс.
О каком именно коллеге из России идет речь, она не пояснила.