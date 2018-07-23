Замглавы ФСИН заявил о провокации со стороны избитого заключенного

Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров, пытки которого в ярославской колонии были засняты на видео, пытался спровоцировать сотрудников учреждения.

По его словам, Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников», передает «Интерфакс».

При этом Рудый считает, что «сотрудники не справились со своими обязанностями полностью», «не провели документирование и не дали правовую оценку». Скандал разразился после публикации «Новой газетой» видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного. Следователи возбудили уголовное дело, шестеро подозреваемых задержаны.