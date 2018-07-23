Михаил Ходорковский о деле Александра Дрыманова

Без особого злорадства наблюдаю за делом начальника СК по Москве Александра Дрыманова. После тюрьмы заметил - невольно сочувствую «сидельцам». Он далеко не первый, занимавшийся «делом ЮКОСа» и попавший под каток. До него были Никандров и Довгий, а так же несколько менее известных.

Знаю - будут и другие. Такова логика существования авторитарного режима в период заката. Убежден - эти люди совершали корыстные преступления и получали индульгенции, за которые рассчитывались, исполняя политические заказы. Только вот индульгенции оказались временными…

То, что мы видим совсем не торжество справедливости, а лишь новый политический заказ. И исполняться он будет с минимальной оглядкой на законность. А значит, никак не поможет становлению правового государства. Скорее еще немного затруднит это становление, поскольку пожелания «начальства» будут исполняться еще трепетнее в тщетной надежде избежать неизбежного.

Если не учитывать ФСБ, где выиграли одни управления и проиграли другие, то главный «бенефициар» этого этапа «восторжествования законности» - тот самый грязный прокурор Чайка. Чьи дети, такие удачливые предприниматели, теперь совладельцы платных туалетов московского метро и не только…

Чайка ничем не лучше Бастрыкина (скорее гораздо хуже - тот хоть пьет). А ближайший советник Чайки - Каримов, гораздо хуже Дрыманова. Каримов и его приспешница Русанова помимо коррупции прямо замешаны в пытках и доведении до смерти юриста ЮКОСа - Алексаняна.

Их время еще не пришло, но придет обязательно. Сейчас же очень важно, чтобы никто в мире не мог делать вид, что, имея дело с путинскими чайками, он имеет дело с настоящими служителями закона.

Это бандиты и прислуга бандитов, узурпировавших власть в России. Время и наша общая работа сорвет с них маски.