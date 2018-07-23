В «Роскосмосе» рассказали о деле о госизмене

В «Роскосмосе» заявили, что следователи, устроившие обыски в «ЦНИИмаш», проверяют события 2013 года.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП «ЦНИИмаш». Вопросов к сотрудникам предприятия и Госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — сообщили в компании.