В «Роскосмосе» рассказали о деле о госизмене

В «Роскосмосе» заявили, что следователи, устроившие обыски в «ЦНИИмаш», проверяют события 2013 года.
«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП «ЦНИИмаш». Вопросов к сотрудникам предприятия и Госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — сообщили в компании.
Ранее стало известно, что научному сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения
в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.
20 июля следственная группа ФСБ в рамках дела о госизмене провела обыски
в ЦНИИМаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Он после обыска ушел в отставку
.