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В «Роскосмосе» рассказали о деле о госизмене

23.07.2018

В «Роскосмосе» заявили, что следователи, устроившие обыски в «ЦНИИмаш», проверяют события 2013 года.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП «ЦНИИмаш». Вопросов к сотрудникам предприятия и Госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — сообщили в компании

Ранее стало известно, что научному сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

20 июля следственная группа ФСБ в рамках дела о госизмене провела обыски в ЦНИИМаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Он после обыска ушел в отставку.

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