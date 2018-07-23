Ассанжа могут выдать по медицинским показателям

Эквадор уже в ближайшее время может выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании.

Об этом, как передает Euronews, сообщило издание Intercept со ссылкой на источник, близкий к эквадорскому МИДу и администрации президента Ленина Морено.

Ранее глава МИД Эквадора заявил, что убежище для Джулиана Ассанжа, который находится в посольстве этой страны в Лондоне с 2012 года, не может быть вечным. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа каких-либо контактов с внешним миром через интернет, полагая что его поведение в социальных сетях и его позиция могут ухудшить отношения Эквадора не только с Великобританией, но также и с Европейским Союзом и другими государствами.

Как пишет «Российскаягазета», на днях в эквадорском посольстве состоялось медицинское обследование основателя WikiLeaks. Врачи пришли к выводу, что Ассанж лишен человеческого права на получение медицинской помощи, а продолжительное заключение в дипмиссии опасно для него физически и психологически.