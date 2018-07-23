«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд рублей

Компания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск о взыскании с пяти компаний — участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд руб.Как пишет РБК, в «Роснефти» полагают, что более 81,7 млрд руб. участники проекта получили в качестве неосновательного обогащения, а еще примерно 7,3 млрд руб. нужно взыскать с них в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.
В рамках проекта «Сахалин-1» ведется освоение трех нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги — у северо-восточного побережья острова Сахалин.