Льва Пономарева задержали за пикет в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия»

В Москве у здания Генпрокуратуры задержали председателя движения «За права человека» Льва Пономарева, который вышел с одиночным пикетом в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия».

Правозащитника задержали, ссылаясь на президентский указ № 202, который до 25 июля вводит усиленные меры безопасности на время чемпионата мира по футболу, сообщает «Медиазона».

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал активистов движения «Новое величие» в середине марта. Всего в деле десять обвиняемых по статьям об участии и организации экстремистского сообщества (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК). Сейчас шестеро фигурантов находятся в СИЗО, еще четверо — под домашним арестом.В создании движения участвовал осведомитель силовиков, а на собрания организации приходил внедренный оперативник. Написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний» сотрудник ФСБ.