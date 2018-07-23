ЦИК рассмотрит заявку о референдуме по вопросу о пенсионной реформе

ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства.

«Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время», — сообщила «Интерфаксу» секретарь комиссии Майя Гришина.

Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

Ранее инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин Госдума уже приняла в первом чтении.