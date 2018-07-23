СКР возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы

Следственный комитет РФ завел уголовное преследование невиновных россиян возбудил уголовное дело в отношении должностных прокуроров и судей Литвы.
В Литве преследуются 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России, сообщают в СКР.
«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено», — считают в Следственном комитете России.
В ведомстве отмечают, что преследование россиян осуществляется по Уголовному кодексу Литовской Республики, который был принят в 2011 году много лет спустя после событий 1991 года, что противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса.