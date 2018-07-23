СКР возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы

Следственный комитет РФ завел уголовное преследование невиновных россиян возбудил уголовное дело в отношении должностных прокуроров и судей Литвы.

В Литве преследуются 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России, сообщают в СКР.

Их подозревают в совершении ряда преступлений в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда погибли 14 человек. Так бывшим военным инкриминируют создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литовского государства, свержения законно сформированной власти Литвы и препятствования ее работе, а также совершение преступлений против человечности и военных преступлений.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено», — считают в Следственном комитете России.

В ведомстве отмечают, что преследование россиян осуществляется по Уголовному кодексу Литовской Республики, который был принят в 2011 году много лет спустя после событий 1991 года, что противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса.