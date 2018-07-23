Для чиновников создали систему мониторинга соцсетей

Как пишет РБК, автоматическая информационная система управления реакцией на негативные мнения и информационные поводы в социальных сетях разработана ООО «Медиалогия».
«Инцидент» мониторит пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг осуществляется по ключевым словам. Его результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона, и он решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов — в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в соцсети.
Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.
Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе, Со стороны администрации президента этим направлением занимается управление по общественным проектам, которое курирует первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.