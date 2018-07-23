Задержаны шесть сотрудников ярославской колонии

Шесть сотрудников ярославской колонии, которые избивали заключенного Евгения Макарова, задержаны.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», — сообщили в Следственном комитете.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин также сообщил, что 17 сотрудников колонии отстранены от исполнения должностных полномочий, передает «Интерфакс» Ранее управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия после публикации «Новой газеты» об избиении заключенного в местной колонии.

«Сотрудники УФСИН <...> действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — говорлось в сообщении СУ СКР по Ярославской области.

Свою проверку начала ФСИН. На видео, которое опубликовала «Новая газета», люди в камуфляжной форме избивают закованного в наручники человека. По данным газеты, события на записи, которую изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт», произошли 29 июня 2017 года в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области.

