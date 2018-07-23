Мосгорсуд признал незаконным отказ в регистрации Михаила Балакина на выборах мэра Москвы

Мосгорсуд признал незаконным отказ Московской городской избирательной комиссии кандидату от партии «Союз горожан» Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы.

Как сообщает агентство «Москва», на стороне Балакина в суде выступил не только его адвокат, но и прокурор.

Ранее Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Он представил 112 подписей муниципальных депутатов, но позже трое из них попросили не учитывать их подписи.

«Причины, связанные с внутрисемейными обстоятельствами, не могут служить основаниями для признания подписей недостоверными. Считаю, что административный иск подлежит удовлетворению, прошу обязать Мосгоризбирком зарегистрировать Балакина в течении пяти дней», — сказала в суде представитель прокуратуры.