Акции «Русала» выросли в цене после сообщений о возможном снятии санкций

Акции компаний «Русал» и GDR En+ выросли в начале торгов на Московской бирже более чем на 16% на новостях о возможном снятии с компаний американских санкций.

Как пишет «Интерфакс» , бумаги «Русала» подорожали до 27,86 руб. за штуку (+16,6%), а депозитарные расписки на акции En+ — до 362 руб. за штуку (+16,4%).Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил , что руководство компании «Русал», попавшей под американские санкции, обратилось в министерство с планом действий по снятию ограничений. В интервью Reuters Мнучин не стал вдаваться в подробности плана и говорить о том, на каком этапе его реализации находятся стороны, но отметил, что его цель — найти приемлемое решение.