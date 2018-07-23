Научного сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретной информации

Научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.Как пишет «КоммерсантЪ»,переданные данные предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса. Сам подследственный обвинения не признает. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют, в «Роскосмосе» ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого.
20 июля следственная группа ФСБ в рамках дела о госизмене провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Оперативники проверяли информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. Пайсон после обыска ушел в отставку.