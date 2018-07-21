Пайсон ушел с поста директора аналитического центра структуры «Роскосмоса» после обысков

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), входящей в «Роскосмос», Дмитрий Пайсон подал в отставку — накануне в его офисе ФСБ провела обыск в рамках уголовного дела о госизмене.«Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении по установленной форме», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации. Сам Пайсон от комментариев отказался.
20 июля следственная группа ФСБ в рамках дела о госизмене провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш), а также в офисе директора Дмитрия Пайсона. Оперативники проверяли информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.