Минобороны выделило 700 млн рублей на сайт о Первой мировой войне

Минобороны России готово потратить 700 млн рублей на информационное наполнение и развитие электронного портала «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов». Это следует из объявленного тендера, сообщает ТАСС.

На портале будут размещены документы по учету потерь на фронтах Первой мировой войны, именные списки погибших солдат и офицеров, документы по военнопленным из нижних чинов, а также документы о награждениях. Кроме того, на сайте должны быть представлены материалы боевых частей с описаниями боевых действий, биографиями военачальников, исторические карты и фотоальбомы. Планируется также сделать 3-D макеты мест воинских захоронений.

Работы над ресурсом должны быть закончены к 30 ноября.

Как отмечает «Интерфакс», в марте прошлого года министерство разместило несколько тендеров на наполнение и оптимизацию онлайн баз данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». Всего необходимо было обработать более 56 млн документов о потерях, ранениях и наградах участников Великой отечественной войны. На эти цели было выделено 1,26 млрд рублей.