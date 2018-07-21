США не рассматривают идею референдума на Донбассе

США отвергли предложение России о референдуме на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, который определил бы статус регионов.

«Администрация не думает о поддержке референдума на востоке Украины», — сказал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис, отметив, что организация референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, не была бы легитимной, передает Reuters.