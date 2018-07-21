Двое полицейских погибли в Дагестане

В Кизилюртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли полицейских — двое сотрудников погибли, один ранен.

«На 764-м километре федеральной автодороги «Кавказ» неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине Lada, из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину, в которой находилось трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике, и скрылись. В результате обстрела двое сотрудников от полученных ранений скончались на месте», — сказал собеседник ТАСС в силовых структурах республики.