ФСБ спрогнозировала рост тарифов операторов связи из-за «закона Яровой»

Финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований по хранению данных в рамках «закона Яровой» могут повлечь за собой рост тарифов на услуги связи до 10%, рассчитали в ФСБ.
Об этом, как пишет Reuters, говорится в ответе, направленном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на обращение Уральской ассоциации операторов связи.
«Закон Яровой» обязывает телекоммуникационные компании полгода хранить содержание звонков и текстовых сообщений своих абонентов, и в течение месяца — весь интернет-трафик.