ФСБ спрогнозировала рост тарифов операторов связи из-за «закона Яровой»

Финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований по хранению данных в рамках «закона Яровой» могут повлечь за собой рост тарифов на услуги связи до 10%, рассчитали в ФСБ.

Об этом, как пишет Reuters, говорится в ответе, направленном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на обращение Уральской ассоциации операторов связи.

Рост тарифов на 10% может позволить собрать с абонентов дополнительно около 110 млрд руб. за год. Но по мнению, президента УралАОС Леонида Блинова, даже 10-процентный рост тарифов не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек. Операторам в регионах придется повысить тарифы вдвое, чтобы компенсировать затраты на этот закон, считает он.

«Закон Яровой» обязывает телекоммуникационные компании полгода хранить содержание звонков и текстовых сообщений своих абонентов, и в течение месяца — весь интернет-трафик.