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Михаил Ходорковский о Путине и пенсионной реформе

20.07.2018

Страшно спросить, а может, Путина тогда не устраивает сам президент?
Путину не нравится повышение пенсионного возраста. Пенсионную реформу предложило правительство, и поддержала Дума. То есть, Путина не устраивает, что делают правительство и парламент. Между тем, именно президент назначил правительство, которое предложило повысить пенсионный возраст. А бывший замглавы президентской администрации, возглавляет парламент, который проголосовал за предложение правительства повысить пенсионный возраст. Партия поддержки Путина – «Единая Россия» – имеет большинство в парламенте. А глава правительства возглавляет «Единую Россию».

И вот Путина не устраивает то, что правительство, парламент и «Единая Россия» делают. Страшно спросить, а может, Путина тогда не устраивает сам президент? Постойте, но ведь Путин и есть президент! Может, хватит тогда морочить нам голову и делать вид, что он к пенсионной реформе и повышению пенсионного возраста не имеет отношения?

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