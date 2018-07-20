Михаил Ходорковский о Путине и пенсионной реформе

Путину не нравится повышение пенсионного возраста. Пенсионную реформу предложило правительство, и поддержала Дума. То есть, Путина не устраивает, что делают правительство и парламент. Между тем, именно президент назначил правительство, которое предложило повысить пенсионный возраст. А бывший замглавы президентской администрации, возглавляет парламент, который проголосовал за предложение правительства повысить пенсионный возраст. Партия поддержки Путина – «Единая Россия» – имеет большинство в парламенте. А глава правительства возглавляет «Единую Россию».И вот Путина не устраивает то, что правительство, парламент и «Единая Россия» делают. Страшно спросить, а может, Путина тогда не устраивает сам президент? Постойте, но ведь Путин и есть президент! Может, хватит тогда морочить нам голову и делать вид, что он к пенсионной реформе и повышению пенсионного возраста не имеет отношения?