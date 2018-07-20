Путину не нравится идея повышения пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста.
По его словам, это «чувствительный» вопрос, который обсуждается «на протяжении многих лет».«И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин, общаясь с волонтерами на стадионе «Кининград», передает «Интерфакс».
При этом Путин заявил, что решать вопрос с изменением пенсионной системы необходимо. Он обещал следить за дискуссией вокруг пенсионной реформы, но отметил, что «нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное».