Обманутые во время ЧМ-2018 нигерийцы вернулись на родину

Около 150 граждан Нигерии, которые во время чемпионата мира по футболу приехали в Россию на заработки, но в итоге остались без жилья и денег 20 июля вылетели на родину.
Как сообщает DW, из московского аэропорта Домодедово в Нигерию их доставил самолет, присланный специально для этого правительством страны.Ранее сообщалось, что десятки граждан Нигерии стали жертвами мошенников. На родине они заплатили за оформление паспорта болельщика по $300 долларов, хотя это должно делаться бесплатно, а также купили билеты. Как только они прилетели в Россию обратные билеты, как выяснилось, были аннулированы. Люди приехали в Россию на заработки, в фирме, где они оформляли Fan ID, им обещали помочь найти работу, но обманули.