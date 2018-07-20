Обманутые во время ЧМ-2018 нигерийцы вернулись на родину

Около 150 граждан Нигерии, которые во время чемпионата мира по футболу приехали в Россию на заработки, но в итоге остались без жилья и денег 20 июля вылетели на родину.

Как сообщает DW, из московского аэропорта Домодедово в Нигерию их доставил самолет, присланный специально для этого правительством страны.