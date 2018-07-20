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Обманутые во время ЧМ-2018 нигерийцы вернулись на родину

20.07.2018

Около 150 граждан Нигерии, которые во время чемпионата мира по футболу приехали в Россию на заработки, но в итоге остались без жилья и денег 20 июля вылетели на родину. 

Как сообщает DW, из московского аэропорта Домодедово в Нигерию их доставил самолет, присланный специально для этого правительством страны.

Ранее сообщалось, что десятки граждан Нигерии стали жертвами мошенников. На родине они заплатили за оформление паспорта болельщика по $300 долларов, хотя это должно делаться бесплатно, а также купили билеты. Как только они прилетели в Россию обратные билеты, как выяснилось, были аннулированы. Люди приехали в Россию на заработки, в фирме, где они оформляли Fan ID, им обещали помочь найти работу, но обманули. 

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