СК возбудил уголовное дело после публикации пыток в ярославской колонии

Управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия после публикации «Новой газеты» об избиении заключенного в местной колонии.

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — говорится в сообщении СУ СКР по Ярославской области.

Ранее сообщалось, что свою проверку начала ФСИН. На видео, которое опубликовала «Новая газета», люди в камуфляжной форме избивают закованного в наручники человека. По данным газеты, события на записи, которую изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт», произошли 29 июня 2017 года в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области.