ФСИН начала проверку после публикации видео с пытками в колонии

После того, как сегодня «Новая газета» опубликовала на своем сайте видеозапись, на которой зафиксировано избиение заключенного в ИК-1 Ярославской области, региональное управление ФСИН начало служебную проверку.
«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.На видео, которое опубликовала «Новая газета», люди в камуфляжной форме избивают закованного в наручники человека. По данным газеты, события на записи, которую изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт», произошли 29 июня 2017 года в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области.