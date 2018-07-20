ФСИН начала проверку после публикации видео с пытками в колонии

После того, как сегодня «Новая газета» опубликовала на своем сайте видеозапись, на которой зафиксировано избиение заключенного в ИК-1 Ярославской области, региональное управление ФСИН начало служебную проверку.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.