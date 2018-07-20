В Киеве почтили память Павла Шеремета

В Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого прошла акция в память о погибшем два года назад журналисте Павле Шеремете.





































Как сообщает «Укринформ», здесь собрались около сотни активистов, среди них и коллеги Павла, и посол США в Украине Мари Йованович. Люди принесли к месту гибели журналиста цветы, держат плакаты с надписями: «20.07.2016 Киев. Павел Шеремет, 2 года. Убийцы до сих пор не найдены». Некоторые из коллег Шеремета одеты в футболки с надписями: «Кто убил Павла?».





NT