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В Киеве почтили память Павла Шеремета

20.07.2018

В Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого прошла акция в память о погибшем два года назад журналисте Павле Шеремете.

Акция памяти Павла Шеремета










Как сообщает «Укринформ», здесь собрались около сотни активистов, среди них и коллеги Павла, и посол США в Украине Мари Йованович. Люди принесли к месту гибели журналиста цветы, держат плакаты с надписями: «20.07.2016 Киев. Павел Шеремет, 2 года. Убийцы до сих пор не найдены». Некоторые из коллег Шеремета одеты в футболки с надписями: «Кто убил Павла?».

Акция памяти Павла Шеремета

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. По сообщениям очевидцев, взрыв был очень мощным, взрывной волной задело машины, находившиеся поблизости, но какое-то время Павел Шеремет был еще жив. Врачи скорой помощи, прибывшие на место взрыва, зафиксировали смерть журналиста.

Писал Павел Шеремет и для NT. 

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