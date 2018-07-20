«Новая газета» опубликовала видео с пытками в колонии

«Новая газета» на своем сайте опубликовала видеозапись, на которой люди в камуфляжной форме избивают закованного в наручники человека.

По данным газеты, события на записи, которую изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт», произошли 29 июня 2017 года в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области. Избиваемый – заключенный Евгений Макаров.

Как пишет «Новая газета», про порядки в ИК-1 Ярославской области ранее стало известно от фигурантов «болотного дела» Ивана Непомнящих и Дмитрия Ишевского, которые отбывали здесь наказание и позже рассказывали об избиениях.