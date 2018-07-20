Губернатора и чиновников правительства Пермского края проверят на полиграфе

В рамках борьбы с коррупцией чиновников правительства Пермского края проверят на полиграфе.

Пройдет проверку и глава региона Максим Решетников, который подписал соответствующий указ.

Основная цель проверки — оценка достоверности сведений, сообщаемых при поступлении на работу в правительство, но пройдут ее и действующие чиновники.

Результаты исследования будут носить «рекомендательный характер» и использоваться только в качестве дополнительной информации. При этом отказ чиновника от прохождения теста «не должен повлечь за собой ущемление его законных прав и интересов», сказано в документе.

Согласно указу, проверку пройдут председатель правительства (его возглавляет губернатор), его заместители, глава губернаторской администрации и его замы, министры и их заместители, а также другие чиновники правительства, работа которых связана с коррупционными рисками.



О том, что правительство Пермского края объявило аукцион по закупке полиграфа за 823 тыс. руб. местные СМИ сообщали в конце марта.