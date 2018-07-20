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Трамп обещал стать «злейшим врагом Путина», если президенты не смогут поладить

20.07.2018

Президент США Дональд Трамп пообещал, если его отношения с российским коллегой не сложатся, то он станет «злейшим врагом» Владимира Путина.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CNBC. При этом президент США отметил, что иметь хорошие отношения с Путиным и Россией это позитивно.

В этом же интервью Трамп раскритиковал своего предшественника, президента Барака Обаму, назвав его «мальчиком для битья» в отношениях с Россией. Трамп отметил, что сам он вел более жесткую политику в отношении России, чем любой другой президент США в течение многих лет.

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