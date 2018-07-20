За время ЧМ туристы оформили tax free почти на миллиард рублей

За время чемпионата мира по футболу иностранцы оформили tax free на покупки стоимостью 943,8 млн рублей. Большую часть этих покупок — на 668,5 млн рублей — совершили китайцы.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителья Федеральной таможенной службы. По данным Минкомсвязи, китайцы, чья сборная не выступала на чемпионате, были второй по численности группой болельщиков. Они оформили 67 тыс. Fan ID, их опередили только россияне, получившие 980 тыс Fan ID. По оценкам Сбербанка, китайцы оставили в России 4,1 млрд рублей., ВТБ по китайским картам насчитал операций на 330 млн рублей.

Следом за китайцами по стоимости покупок, на которые оформлялся tax free, идут мексиканцы и немцы: 26,4 млн и 19 млн рублей соответственно. Tax free позволяет вернуть НДС при покупках более чем на 10 тыс. рублей за день.