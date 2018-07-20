ЦБ отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Банк России отозвал лицензию у АО «Тагилбанк», который занимал 409 место в банковской системе РФ.

«Деятельность АО «Тагилбанк» на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — сообщили в ЦБ.

В «Тагилбанке» назначена временная администрация. Банк — участник системы страхования вкладов.