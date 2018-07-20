В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

Полиция Казахстана задержала подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена, он уже дал признательные показания.

«По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС», — рассказали в МВД Казахстана.

Второй подозреваемый еще в розыске.

Задержанный Нуралы Киясов 1994 года рождения в присутствии адвоката уже дал признательные показания, сообщили в прокуратуре Алматы.

Денис Тен днем 19 июля увидел, как два человека снимают зеркала с его автомобиля. В ходе потасовки фигуриста ранили ножом, врачам не удалось спасти его жизнь.

Тен — медалист Олимпийских игр 2014 года, чемпионатов мира 2013 и 2015 годов по фигурному катанию.