Генерала МВД Варчука приговорили к 6 годам колонии строгого режима

Московский гарнизонный военный суд приговорил генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука, занимавшего ранее пост заместителя главкома внутренних войск МВД России, к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил генералу штраф в размере 20 млн руб., передает РБК.

По данным следствия, Варчук получил взятку в 10 млн руб. от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск МВД России. За это генерал должен был решить вопрос о выделении управлению дополнительных 250 млн руб.