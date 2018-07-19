Дума ратифицировала Конвенцию о 40-процентной пенсии от утраченного заработка

Госдума РФ ратифицировала Конвенцию Международной организации труда от 1952 года, которая обязывает государство обеспечить гражданину пенсию в размере не менее 40% от его заработка.
Кроме пенсионного обеспечения Конвенция охватывает и другие сферы, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца. По каждому из этих разделов документ дает определение покрываемых рисков и фиксирует минимальные требования, отмечают в ГД.
Перед ратификацией Конвенции, депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.
Кроме пенсионного обеспечения Конвенция охватывает и другие сферы, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца. По каждому из этих разделов документ дает определение покрываемых рисков и фиксирует минимальные требования, отмечают в ГД.
Перед ратификацией Конвенции, депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.