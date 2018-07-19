Против пенсионной реформы проголосовал один депутат от «Единой России»

Наталья Поклонская стала единственным депутатом от фракции «Единой России», кто проголосовал против против принятия законопроекта о пенсионной реформе.

Во фракции намерены разобраться, почему она приняла такое решение, так как ранее в «Единой России» договорились о консолидированной поддержке этого документа, сказал руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, передает «Интерфакс».

При этом как пишут «Ведомости» , восемь человек из «Единой России» не принимали участия в пленарном заседании. Это заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк, который по официальным данным находится на больничном, Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (все четверо на больничном).

На пленарном заседании 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Документ поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.