«Чистая анкета» стала важней квалификации при назначении судей

Число претендентов на судейские вакансии год от года сокращается, назначать судей приходится, не глядя на их профессиональные качества, заявил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.

Как пишет Pravo.ru, число претендентов в судьи в 2017 году стало самым низким за последние пять лет, снижение продолжается уже третий год. Тимошин сообщил, что причиной стало ужесточение требований к кандидатам.

«Практика показывает, что только ¾ кандидатов получают рекомендацию на должность судьи в 2013–2017 годах», — поделился статистикой глава ВККС.

В основном кандидатам в судьи отказывают из-за конфликта интересов, неполных или недостоверных сведений о себе и родственниках, неисполнении обязанностей, касающихся службы в армии.

Тимошин отметил, что незаполненность вакансий заставляет квалифколлегии закрывать глаза на профессиональные качества претендентов. Он призвал отказаться от практики отбора претендентов «хоть и с низкими знаниями, но с чистой анкетой».