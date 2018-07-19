У стен Госдумы проходит акция протеста

У здания Государственной думы, где сегодня депутаты рассматривают законопроект о повышении пенсионного возраста, проходит стихийная акция протеста.

«Стихийная акция протеста против повышения пенсионного возраста продолжается, людей становится больше. Все депутаты, которые шли на заседание, получили от граждан наказ не голосовать за эту позорную пенсионную реформу», — написал один из участников, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов в Twitter.

Сам он вышел в с плакатом «Повышение пенсионного возраста — это геноцид!». По его словам, на акции присутствуют депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и различных общественных организаций. Выступающие требуют не принимать законопроект о пенсионной реформе, отправить правительство в отставку и распустить Госдуму.