«Дождь»: один из лидеров «Единой России» отказался голосовать за пенсионную реформу

На заседание Госдумы, где сегодня рассматривается законопроект о повышении пенсионного возраста, не явился заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.

Как пишет «Дождь» со ссылкой на источники, Железняк не хотел голосовать за реформу, поэтому предпочел не приходить в парламент. В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что Железняк не пришел на заседание, но сказали, что он на больничном.

При этом еще накануне Железняк был в парламенте и принимал участие в голосованиях.

Ранее президиум фракции «Единой России» принял решение о консолидированном голосовании в поддержку правительственного законопроекта. За голосование против пенсионной реформы депутат от «Единой России» может быть вынужден сдать мандат, писал в Facebook депутат Вячеслав Лысаков.