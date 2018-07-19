В Израиле принят закон о национальном характере государства

Закон о национальном характере государства Израиль принял Кнессет — за принятие высказались 62 парламентария, против — 55. Часть оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний.
Закон определяет Израиль как национальную родину еврейского народа и утверждает, что только евреи имеют право на национальное самоопределение на его территории. В документе говорится, что «единый Иерусалим» является столицей Израиля, а иврит является официальным языком страны, передает газета Haaretz.
Дискуссии в парламенте начались в 15:30 и закончились глубокой ночью, когда спорный закон был принят. Арабские депутаты кричали «апартеид» и даже швырялись документами в премьер-министра Биньямина Нетанияху, который вышел на трибуну. Часть депутатов «Сионистского лагеря» покинула зал, сообщает портал «Новости Израиля».
Закон о национальном характере государства, имеет статус подобный конституции в других странах.