В Израиле принят закон о национальном характере государства

Закон о национальном характере государства Израиль принял Кнессет — за принятие высказались 62 парламентария, против — 55. Часть оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний.

Закон определяет Израиль как национальную родину еврейского народа и утверждает, что только евреи имеют право на национальное самоопределение на его территории. В документе говорится, что «единый Иерусалим» является столицей Израиля, а иврит является официальным языком страны, передает газета Haaretz.



Дискуссии в парламенте начались в 15:30 и закончились глубокой ночью, когда спорный закон был принят. Арабские депутаты кричали «апартеид» и даже швырялись документами в премьер-министра Биньямина Нетанияху, который вышел на трибуну. Часть депутатов «Сионистского лагеря» покинула зал, сообщает портал «Новости Израиля».

Премьер-министр сказал: «Это поворотный момент в истории сионизма и государства Израиль. Мы закрепили в законе основные принципы нашего существования — Израиль является государством еврейского народа, но уважает права всех своих граждан. В последние годы кое-кто пытался поставить это под сомнение, но сегодня мы сделали это. Это наша страна, язык и флаг».

Закон о национальном характере государства, имеет статус подобный конституции в других странах.