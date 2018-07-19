Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить доказательства по делу «Зимней вишни»

Бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», пытался уничтожить доказательства.
«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова, передает «Интерфакс».Суд арестовал Мамонтова 28 мая. По данным следствия, он не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 60 человек. Кроме того, выявлена причастность Мамонтова к растрате 2 млн руб. регионального управления МЧС.