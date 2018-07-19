Россияне стали пессимистичней относиться к будущему

В начале лета, по сравнению с концом зимы, россияне стали с большим пессимизмом оценивать будущее и страны, и своих семей.

По данным «Левада-центра», который замеряет Индекс социальных настроений, снизились все показатели.

Оценки сегодняшнего личного положения (отражают субъективные оценки динамики уровня жизни своих семей) — минус 10%

Оценки ситуации в стране в целом — минус 12%

Ожидания на будущее своих семей и страны — минус 12%

Оценки действий властей — минус 18%

«Население все больше разочаровывается в способности власти решать текущие проблемы и налаживать нормальную жизнь в стране. В июне оценки действий властей оказываются ниже, чем другие составляющие Индекса — оценки личного положения и ситуации в стране в целом. Более половины опрошенных (58%) считают, что правительство не сможет улучшить положение дел в стране в ближайший год, и доля таких ответов по сравнению с февралем увеличилась на 17%», — говорится в исследовании.

Социологи отмечают, что серьезным вызовом для динамики общественных настроений стали новости о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС. Все это происходило на фоне уже состоявшегося всплеска цен на бензин.