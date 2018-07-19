Россияне стали пессимистичней относиться к будущему

В начале лета, по сравнению с концом зимы, россияне стали с большим пессимизмом оценивать будущее и страны, и своих семей.
По данным «Левада-центра», который замеряет Индекс социальных настроений, снизились все показатели.
- Оценки сегодняшнего личного положения (отражают субъективные оценки динамики уровня жизни своих семей) — минус 10%
- Оценки ситуации в стране в целом — минус 12%
- Ожидания на будущее своих семей и страны — минус 12%
- Оценки действий властей — минус 18%
Социологи отмечают, что серьезным вызовом для динамики общественных настроений стали новости о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС. Все это происходило на фоне уже состоявшегося всплеска цен на бензин.