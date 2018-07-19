СМИ: полиция Британии установила подозреваемых в покушении на Скрипалей

Полиция выявила подозреваемых в совершении покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Следователи считают, что они идентифицировали подозреваемых в совершении нападения с помощью системы видеонаблюдения. Также они сверили эти данные с данными о въезде людей в страну в это время. Следователи уверены, что подозреваемые являются русскими, передает The Guardian сообщение британского агентства новостей Press Association.

Ранее The New York Times сообщала, что британские следователи подозревают в покушении действующих или бывших сотрудников ГРУ.

Скрипалей доставили в больницу 4 марта после того, как без сознания обнаружили в английском городе Солсбери. Как выяснилось, они подверглись воздействию отравляющего вещества класса «Новичок». Великобритания заявила о причастности к покушению России.