СМИ: полиция Британии установила подозреваемых в покушении на Скрипалей

Полиция выявила подозреваемых в совершении покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.«Следователи считают, что они идентифицировали подозреваемых в совершении нападения с помощью системы видеонаблюдения. Также они сверили эти данные с данными о въезде людей в страну в это время. Следователи уверены, что подозреваемые являются русскими, передает The Guardian сообщение британского агентства новостей Press Association.
Скрипалей доставили в больницу 4 марта после того, как без сознания обнаружили в английском городе Солсбери. Как выяснилось, они подверглись воздействию отравляющего вещества класса «Новичок». Великобритания заявила о причастности к покушению России.