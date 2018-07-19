Правительство РФ разрабатывает санкции против Украины

Под российские санкции против Украины могут попасть сотни физических и юридических лиц.Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правительстве, под физическими лицами «подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие», одной из мер воздействия будет блокировка их активов в России и запрет на вывод капитала. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин, которые должны к 1 августа представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Действия России — это ответ на аналогичные шаги со стороны Украины. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических и 756 юридических лиц.