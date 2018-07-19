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Правительство РФ разрабатывает санкции против Украины

19.07.2018

Под российские санкции против Украины могут попасть сотни физических и юридических лиц.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правительстве, под физическими лицами «подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие», одной из мер воздействия будет блокировка их активов в России и запрет на вывод капитала. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин, которые должны к 1 августа представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

Действия России — это ответ на аналогичные шаги со стороны Украины. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических и 756 юридических лиц. 

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