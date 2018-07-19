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Трамп рассказал об уровне ответственности Путина за вмешательство в американские выборы

19.07.2018

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что признает российского коллегу Владимира Путина ответственным за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

На вопрос ведущего о том, считает ли Трамп Путина лично ответственным за вмешательство, лидер США ответил: «Да, я счел бы, потому что он руководит страной. Точно так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране. Как лидер страны, вы должны нести ответственность».

Ранее Трамп заявлял, что оговорился во время совместной пресс-конференции с Путиным, когда сказал, что не видит причин для попыток Москвы повлиять на выборы в США. На самом деле он хотел сказать, что верит выводам своей разведки о вмешательстве России в американские выборы и, что не видит причин не считать Россию виновной во вмешательстве.

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