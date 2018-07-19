Трамп рассказал об уровне ответственности Путина за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что признает российского коллегу Владимира Путина ответственным за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

На вопрос ведущего о том, считает ли Трамп Путина лично ответственным за вмешательство, лидер США ответил: «Да, я счел бы, потому что он руководит страной. Точно так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране. Как лидер страны, вы должны нести ответственность».