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Сотрудник Первого канала уволился после одобрения расстрела царской семьи

18.07.2018

Редактор шоу «Время покажет» на Первом канале Тимофей Ермаков уволился после того, как в комментарии в Facebook одобрил расстрел царской семьи.

Как пишет TJ, речь идет о высказывании Ермакова под публикацией польского журналиста Томаша Мацейчука. Редактор Первого канала написал «Слава Петру Войкову» и прикрепил карикатуру с убитым Николаем II.

Ермаков назвал причиной своего увольнения «чистой воды провокацию» Мацейчука, на которую «поддалось» руководство Первого канала. По его словам, резонанс возник именно после отдельного поста польского журналиста с призывом уволить российского редактора. От своих убеждений Ермаков не отказался — по его мнению, казнь членов царской семьи была справедливой. 

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