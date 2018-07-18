Сотрудник Первого канала уволился после одобрения расстрела царской семьи

Редактор шоу «Время покажет» на Первом канале Тимофей Ермаков уволился после того, как в комментарии в Facebook одобрил расстрел царской семьи.

Как пишет TJ, речь идет о высказывании Ермакова под публикацией польского журналиста Томаша Мацейчука. Редактор Первого канала написал «Слава Петру Войкову» и прикрепил карикатуру с убитым Николаем II.

Ермаков назвал причиной своего увольнения «чистой воды провокацию» Мацейчука, на которую «поддалось» руководство Первого канала. По его словам, резонанс возник именно после отдельного поста польского журналиста с призывом уволить российского редактора. От своих убеждений Ермаков не отказался — по его мнению, казнь членов царской семьи была справедливой.