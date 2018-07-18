Секретаря суда осудили за отказ подписать протокол заседания задним числом

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего секретаря суда Александра Эйвазова к году и 10 месяцам колонии-поселения за отказ подписать протокол заседания.

«Эйвазов, участвуя в качестве секретаря судебного заседания при рассмотрении Октябрьским районным судом г. Санкт-Петербурга уголовного дела в отношении Тимофея Кунгурова, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Эйвазова задержали в Сочи осенью 2017 года. Как писала «Медиазона» , он рассказывал, что после увольнения к нему домой пришли полицейские и зампредседателя суда Эльвира Вайтекунас, которые потребовали подписать протокол задним числом. Он отказался это сделать, из-за чего судья Ирина Керро вынесла приговор без протокола.

Александр Эйвазов — выпускник-отличник юрфака Северо-Западного института управления РАНХиГС, начал работу секретарем суда в Октябрьском районном суде 31 октября 2016 года, сообщало «Радио Свобода». В один из своих рабочих дней Эйвазов присутствовал на рассмотрении дела депутата Тимофея Кунгурова, которого обвиняли в покушении на мошенничество. 15 ноября 2016-го Эйвазов фиксировал прения по этому делу, сразу после чего он заболел, о чем свидетельствует взятый им больничный лист. Поэтому он не успел подготовить протокол заседания и подписать его. Когда к нему пришли сотрудники суда и просили задним числом подписать протокол, он испугался и уехал в учебный отпуск в Сочи, а затем уволился с работы.



По мнению главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, история, приключившаяся с Эйвазовым, — это месть системы.

«Все началось с того, что он публично рассказал о нарушениях в суде. Ну и дальше судьи решают, как же отомстить. И придумали сразу две уголовки. Одна клевета на судью, другая — воспрепятствование правосудию. Якобы он какой-то протокол не подписал. Мало того, его сажают в СИЗО, хотя статьи не самые жесткие. Все очень демонстративно. А не надо было про нас рассказывать, а также всякие аудио выкладывать», — написал Смирнов в Telegram.

В ходе процесса суд прекратил уголовное преследование Эйвазова по статье о клевете. С учетом веремени, проведенного в СИЗО, ему остается сидеть три дня.