Нет «России будущего»

Как говорится в заключении Минюста, которое опубликовал Навальный, положения Устава Партии противоречат положениям закона «О политических партиях» и другим законам РФ.

«Все противоречия строятся на надуманных конструкциях министерства юстиции, а пункт 7 вообще напоминает закольцованный парадокс: для того, чтобы провести общее собрание регионального отделения партии, нужно, чтобы собрались члены партии, учтенные в региональном аппарате партии, который может быть создан только общим собранием отделения. А часть оснований, по которым регистрацию приостановили, можно найти в свежих зарегистрированных уставах действующих партий», — прокомментировал выводы Минюста Навальный.

Он намерен устранить все нарушения и собрать новый съезд.

Документы для регистрации партии «Россия будущего» юристы подали 22 июня. «Россией будущего» партию Навального назвали на съезде его сторонников в мае.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2014 года. Тогда она еще называлась «Партия прогресса», каждый раз Минюст отказывал в регистрации. При этом в марте 2018 года ведомство зарегистрировало под названием «Партия прогресса» бывшую «Гражданскую инициативу». Сторонники Навального заявили о том, что не имеют к ней отношения.