Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,35 млрд

Европейская комиссия оштрафовала Google на €4,35 млрд в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android.
В сообщении ЕК говорится, что с 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска, передает «Интерфакс».
Сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств.Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней прекратить такую «незаконную практику», отказавшись от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований могут последовать новые штрафы и санкции в ЕС.