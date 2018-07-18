Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,35 млрд

Европейская комиссия оштрафовала Google на €4,35 млрд в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android.

В сообщении ЕК говорится, что с 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска, передает «Интерфакс».

Google в качестве условия лицензии на доступ к магазину приложений Play Store требовала от производителей предустанавливать поисковик Google Search и браузер Chrome на все устройства на Android. Компания предлагала финансовые стимулы и осуществляла незаконные выплаты некоторым крупным производителям устройств и мобильным операторам, чтобы Google Search и Chrome были единственными предустановленными приложениями в своих категориях. Также производителям, предустанавливающим приложения Google, запрещалось использовать альтернативные версии Android.

Сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств.

Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней прекратить такую «незаконную практику», отказавшись от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований могут последовать новые штрафы и санкции в ЕС.