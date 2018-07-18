Суд продлил сроки домашнего ареста Серебренникову и Апфельбаум

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа, а директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум до 19 сентября.

Серебренников в ходе заседания суда заявил, что все выделенные из бюджета деньги шли строго на проекты, а обналичивались для минимизации налогов.