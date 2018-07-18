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Суд продлил сроки домашнего ареста Серебренникову и Апфельбаум

18.07.2018

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа, а директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум до 19 сентября.

Серебренников в ходе заседания суда заявил, что все выделенные из бюджета деньги шли строго на проекты, а обналичивались для минимизации налогов.

«Для осуществления проекта в «Седьмой студии» постоянно работали от 40 до 60 человек. И этим людям, так же, как и мне, выплачивалась заработная плата. Мы получали ее наличными в кассе и расписывались за эти деньги. Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты», — сказал Серебренников, слова которого передает РБК

По словам режиссера, помимо постоянных сотрудников компании, над проектом часто работали приглашенные специалисты, которым платились гонорары. Однако следствие отказалось подсчитывать эти расходы.

Серебренникова, Апфельбаум и других фигурантов дела обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа».

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