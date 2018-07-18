В первом чтении принят законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов

Поправки в КоАП, предусматривающие наказание за злоупотребление правом на проведение митингов, прошли в Государственной Думе первое чтение.
Согласно документу, штрафовать предлагается «за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления».
Как поясняют авторы законопроекта, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.«Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», — говорят они.