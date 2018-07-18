В первом чтении принят законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов

Поправки в КоАП, предусматривающие наказание за злоупотребление правом на проведение митингов, прошли в Государственной Думе первое чтение.

Согласно документу, штрафовать предлагается «за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления».

Для физлиц штраф составит от 5 тыс. до 25 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Возбуждать дела будут сотрудники полиции, а рассматривать районные суды.

Как поясняют авторы законопроекта, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.

«Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», — говорят они.